Nädala alguses aega teenima tulnud sõdurid tegid esimese rännaku

"Iga päev lisame sõduriellu maitseaineid juurde, et meestel oleks huvitav ning toimuks pidev areng. Esimesel rännakul said ajateenijad maitsta ühtekuuluvustunnet, proovida oma varustuse sobivust ning vestelda nii kaasajateenijate kui ka tegevväelastega. Sellest ka rännaku nimetus − Sõpruse rännak," ütles tankitõrjekompanii ülem major Dmitri Kondratenko.

"Rännaku jooksul sain oma rühmakaaslastega sporditeemadel vestelda. Hea, et vihma sadas, vähemalt jahutas ka natukene," ütles Sõpruse rännakul osalenud reamees Taniel Šapovalov, kes nautis oma esimest rännakut väga. "See tegevus on igati mõnusam kui klassiruumis loenguid kuulata."

Rännakul katkestajaid ei olnud, kuid selle alguses kahtles nii mõnigi sõdur, kas suudab peaaegu 10 kilogrammi kaaluvas lahinguvarustuses edukalt lõpuni minna. "Algul polnud mina kindel, et suudan lahinguvarustuses nii palju ära kõndida. Huvitav on see, et alguses oli raske, aga lõpus ei tundnud mingit väsimust, nii et nüüd olen endast paremal arvamusel," ütles reamees Signar Säde.