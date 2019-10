Kontserdimaja hooaja avakontserdil sündis eriline keemia

Tellijale

Vahetult pärast hooaja avakontserti ütles Vene Föderatsiooni rahvakunstnikust Peterburi filharmooniaorkestri dirigent Nikolai Aleksejev Põhjarannikule, et kontserdi edu sõltub tema pika kogemuse põhjal alati ka saalis istuvast publikust.

"Kui on kahepoolne kontakt muusikute ja publiku vahel, toimub energia- ja fluidumite vahetus, mida keegi pole suutnud veel n-ö teaduslikult kirjeldada. Täna andsime kontserdi suurepärasele publikule ja tänu jumalale ei esine ma siin, Jõhvis, esimest korda. Tagasihoidlikult öeldes möödus kontsert normaalselt. Vene muusikud pole harjunud oma kontsertide ja saavutustega kiitlema. Nõnda on meie professorid meid kasvatanud: "Peab tagasihoidlikum olema!" Kas oli edu või mitte, peaks küsima publiku käest. Tundsin, et publikule meeldis, ja selleks me ju esinesimegi," rääkis Aleksejev.