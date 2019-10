Ahtme kunstide kool korraldab 13. rahvusvahelise joonistusvõistluse

"Numbriga 13 on seotud palju lugusid ja legende," sõnas Ahtme kunstide kooli kunstiosakonna juhataja Aleksandr Dikušenko. "Seepärast usun, et keeruline ei tohiks see teema lastele tunduda. Nagu ikka, on üks meie konkursi eesmärkidest eri rahvaste traditsioonide tutvustamine, ning rohkem kui kahe aastakümne jooksul on meie konkurss omandanud palju sõpru: peale Eesti noorte kunstnike saadavad meie konkursile oma töid ka teiste riikide lapsed ja noored."