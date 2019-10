Kohtla-Järve spordikeskus sai uue juhi

38aastane Mihhail Kastritski oli 20 aastat ametis Kohtla-Järve kultuurikeskuses, viimastel aastatel direktori asetäitjana. Põhjarannikule antud intervjuus tunnistas ta, et ettepanek spordikeskust juhtima asuda tuli talle ootamatult ning kohe ta sellega nõusse ei jäänud. Ent asja läbi mõelnud, võttis väljakutse vastu − tahtis end proovile panna ja omandada hea kogemuse sootuks uues tegevusvaldkonnas. Senini on teda spordiga sidunud põhiliselt see, et tema poeg käib treenimas spordiklubis Everest.

Kastritski vastutab nüüdsest kõikide Kohtla-Järve spordiobjektide töö eest, sh Ahtme spordihall, ujula, jäähall, uus jalgpalliväljak ja rajatav spordikeskus.

"Püüan kõikide linna spordiobjektide tööd süstematiseerida, lõhkumata seejuures seda, mis juba tõhusalt toimib, ning parandada olukorda seal, kus see on vajalik," tutvustas Kastritski lühidalt oma esialgset tegevusplaani. "Mul tuleb veel kõigega põhjalikumalt tutvuda, kuid arvan, et spordikeskuse põhiülesanne on varustada kõik meie linnas tegutsevad spordiklubid vajalikul tasemel infrastruktuuriga, et need areneda saaksid ning et sportlased vajalike tingimuste puudumise tõttu siit ära ei läheks. Suur pluss on uus jalgpalliväljak, kuid ka vana tuleb korda teha. Äsja toimus jäähallis uute külmutusseadmete esitlus, ent lahendada tuleb veel palju teisigi ülesandeid. Korvpall nõuab samuti juba ammu tähelepanu jne."

Põhiline on strateegia

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko märkis linnavalitsuse otsust kommenteerides, et esmajärjekorras peab Kastritski läbi mõtlema Kohtla-Järvele rajatava uue objekti kasutamise strateegia. Uue spordikeskuse pindala on esimesel etapil üle 13 000 ruutmeetri. Lisaks tribüünide ja riietusruumide ning kümne 25 meetri pikkuse rajaga ujulale tulevad sinna lastebassein, ujujate treeningusaalid, fitnessi- ja tennisesaalid, treenerite ruum, kolm aeroobikasaali, garderoob ning saunadega riietus- ja duširuumid. Koht leitakse ka kohvikule, galeriile, lastetoale ja tehnilistele ruumidele.

"Juba praegu tuleb kogu taristu läbi mõelda, võimalik, et projekti raames mingeid muudatusi teha, tellida lisaseadmeid jne," loetles Jantšenko. "Samuti pidada juba täna läbirääkimisi potentsiaalsete rentnikega, et niipea kui hoone valmis saab, see kohe ka tööle hakkaks. Nii et Mihhailile avaneb tohutu tegevusväli."

Uue spordikeskuse ehitus algas aprillis, uksed peaks see avama 2021. aasta kevadel. Ent ehitajad on lubanud selle valmis saada varemgi − võimalik, et juba 2020. aasta lõpuks.

Tee valla noortele

Linnapea lisas, et konkurssi direktori ametikoha täitmiseks otsustasid nad esialgu mitte korraldada, et anda võimalus oma võimeid näidata noorele algatusvõimelisele mehele, kellel on olemas ka hea kogemuste pagas: Kastritski on kaks aastakümmet aktiivselt tegelnud Kohtla-Järve kultuurikeskuse töö korraldamisega ning tema karjäär on kulgenud direktori asetäitjani välja. Ta on osalenud kultuurikeskuse renoveerimise ettevalmistuses ja selle käiku andmises pärast remonti.