Sillamäe uus purskkaev saab peagi valmis

Normatiivide täitmine võtab aega

"Kõik tööd kulgevad graafiku kohaselt, jäänud on vaid heakorrastus ja Saksamaalt toodavate seadmete paigaldus," rääkis Sokušev. "Nädalaga peaks kõik tehtud saama. Mõned linnaelanikud on väljendanud sotsiaalvõrgustikes rahulolematust, nagu liiguksid tööd liiga aeglaselt. Ent purskkaevu enda paigaldus on ju vaid nähtav ning kaugeltki mitte kõige olulisem osa juba tehtud töödest. Kõigi nende kuude jooksul on ära tehtud suur töö kommunikatsioonide paigaldamisel. Paika on pandud ka jõukaablid ja automaatika juhtimise kaablid. Praegu käib tehnoloogilise ruumi ettevalmistus seadmete paigalduseks. Kõike seda on möödakäijatel raske mõõta, ent just need on kõige mahukamad ja vaevanõudvamad tööd."