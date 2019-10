PÖFF tuleb tänavu matrjoška nägu

"KinoFFi" produtsendi Darja Saare sõnul on Pimedate Ööde filmifestivali (PÖFF) kohalikku kõrvalfestivali "KinoFF" vaja, sest pelgalt mõne PÖFFi filmi näitamisest maakonnas ei piisa, et kohalikku publikut äratada.

Tagasitulek

"PÖFFi filme ju näidati, aga asi kohapeal nagu vaibus," räägib Saar. Viimati näidati PÖFFi filme mõnes maakonna kinos 2015. aastal. Narvas oli siis seansse tosin ja Kiviõlis üks ning tosinat filmi (Narvas näidatud filmi "Kajakad" sai vaadata ka Kiviõlis) vaatas kokku 199 inimest.

Saar ütleb, et talle on isiklikult südameasi, et PÖFF Ida-Virus taaskäivituks. Ilmselt mõistetavatel põhjustel leiti sobivaks nišiks Vene filmid ning tänavusel "KinoFFil" näeb kaheksat Vene filmifestivalile "Kinotaurus" esitatud filmi. Ning programmid on piirilinnas ja põlevkivilinnas identsed. Produtsent põhjendab seda sellega, et kahe linna elanikud ei käi eriti üksteise juures kultuuri nautimas − pole sellist harjumust.

Festivali "KinoFF 2019" filmid "Бык" (2019) Režissöör Boriss Akopov. Osades Juri Borissov, Stasja Miloslavskaja, Afina Kondrašova, Jegor Kenšametov. Film pälvis festivali "Kinotaurus 2019" peapreemia. Põhineb tõsielusündmustel ning on pühendatud režissööri vanematele. "Гроза"(2019) Režissöör Grigori Konstantinopolsky. Osades Ljubov Aksjonova, Viktoria Tolstoganova, Maria Šalajeva, Aleksandr Kuznetsov. Esilinastus festivalil "Kinotaurus 2019". "Давай разведемся" (Eesti levis "Teine naine"; 2019) Režissöör Anna Parmas. Osades Anna Mihhalkova, Anton Filipenko. "Керосин" (2019) Režissöör Jussup Razõkov. Osades Jelena Sussanina, Valeri Maslov. Esilinastus festivalil "Kinotaurus 2019". "Котел" (2019) Režissöör Eva Bass. Osades Aleksandr Kuznetsov, Šura Би-2. Esilinastus filmi- ja teatrifestivalil "Amuuri sügis". "Мысленный волк" (2019) Režissöör Valeriya Guy-Germanika. Osades Julia Võssotskaja, Liza Klimova. Esilinastus festivalil "Kinotaurus 2019". Lastele on mõeldud filmid "Бобот" ja "Minu vanaisa on tulnukas" ("Мой дедушка пришелец", tegu on kava ainsa mittevene filmiga). Eriprogrammis näeb Eesti päritolu režissööri Natalia Matsinene debüüti "Armastas" ("Любила").

"Filme pole küll väga palju, aga esimesel aastal püüame eelkõige "KinoFFi" mudeli sisse töötada. Tiim on uus, palju inimesi on kaasatud," räägib Saar. Kokku on vabatahtlikke 51. Huvitav on, et nende seas on kaks tallinlast, kes tahtsid saada just Ida-Viru kogemust. Kaks inimest on Peterburist ja üks Lätist. Ülejäänud on kohalikud − st narvakas ja kohtlajärvelased. Seoses "KinoFFiga" tuuakse Kohtla-Järve kultuurikeskusesse kinoaparatuur, mida kohapeal pole.

Harib kohalikku publikut

Saar leiab, et "KinoFF" on korda läinud, kui kohalikud inimesed on leidnud tee sinna. "Festival on pidu ja nimetatud juhul on tegu filmipeoga. Tegu on võimalusega omavahel kohtuda, vestelda, süüa maitsvat toitu. Filmifestivali eripära on see, et kokkutulemise põhjuseks on filmid. Kohtuvad just filmisõbrad, need, kes teavad keskmisest paremini, mida nad täpselt vaatama lähevad, vahest on teinud ka kodutöö. Enne festivali algust tutvustatakse kõiki režissööre, kelle filme näeb, et publikul oleks ka hariduslik moment. Et osataks vaadata ka n-ö ekraani taha − kinomaailma töötubadesse − ja laiendataks silmaringi tänapäeva Vene filmimaastikuga seoses," ütleb Saar.

Lisaks on festivalil koostöös Viru filmifondiga plaan "müüa" maakonda tänapäeva Vene ühele perspektiivikamale noorele autorile, filmi "Бык" režissöörile Boriss Akopovile. Mees tuleb nimelt kohapeale ning lisaks kohtumisele publikuga saab võimaluse näha ka maakonda, mis end filmimaakonnana leida püüab. Peale selle tuleb kohale veel produtsente ja režissööre − sh Jussup Razõkov (filmi "Керосин" režissöör).

Toimus ka "KinoFFi" plakatikonkurss, kus jagasid esikohta tööd, mis kujutavad hunti kaevuri ja matrjoškana. Esimese autor on disainistuudio Sulev, kelle kavand viitab Ida-Viru põhilisele majandusharule − energeetikale. Teise töö on kujundanud Kaisa Kukk ja see osutab festivali fookusele, milleks on ju Vene uuema filmikunsti tutvustamine.