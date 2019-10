Linnavõimud ei oska Vana-Narva papist maketiga midagi peale hakata

"Brokk tahab ka ning on nõus, kuid seal on üks aga: kommunaalteenuste eest tuleb maksta, mulle aga käib see üle jõu," kommenteeris Fjodor Šantsõn. "Mina võin otsustada mida tahes, ent lõppotsuse langetab ikkagi linn."

Küsimusele, kellele Vana-Narva makett kuulub, vastab Šantsõn kahemõtteliselt. "See on linna omandus, kuid mitte linnavalitsuse oma."

Sobiv saal on juba ootel

Ettevõtja Aleksandr Brokk kinnitas Põhjarannikule, et on huvitatud sellest, et Vana-Narva makett tema ruumidesse paigutataks. Remonti ja kõige vajalikuga varustamisse investeeris omanik mitu tuhat eurot, nüüd kulub veel kuu aega ja siis on kõik valmis.

"Mul on isegi 40 ruutmeetri võrra suurem ruum, lisaks on olemas saal, kus saab jutustada ja filmi näidata, nii et see on igati hea koht," on ta veendunud.

Brokk tõdes kahjutundega, et maketi tulevikku on arutatud juba mitu aastat, võimud unistavad maketi jaoks uue hoone ehitamisest, ent asi pole liikuma hakanud ning papist linn tolmub lahtivõetuna kastides. "Ma kardan, et me jääme sellest ilma..."