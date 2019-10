Rakvere teater toob novembris külakostiks kaks etendust

Hell ja karm Bergman

Vaimsete probleemide käes vaevlev naine, tema arstist mees, naise kirjanikust isa ja kasvuraskustes noorem vend on saanud kokku puhkusesaarel, et veeta idülliline suvi üksteise seltsis. Ühised paadisõidud, ujumised, õhtusöögid, nagu see ka varemalt olnud on. Kuid kaunis perepilt hakkab murenema, tuues ilmsiks igaühe sisemised probleemid.