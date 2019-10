Oleg Gross: Jõhvi kaubanduses läheb päris hulluks turuvõitluseks

Tellijale

Maxima Eesti turundusdirektor Janne Laik ei andnud otsest vastust küsimusele, mida Maxima Jõhvi tiheneva konkurentsiga turul oma positsiooni tugevdamiseks kavatseb ette võtta. "Kui kauplused ennast laiendavad ning turule tuleb ka uusi tegijaid, siis tähendab see, et jaeturul on veel potentsiaali. See aga tekitab konkurentsi, mistõttu peavad pingutama kõik turuosalised, et päeva lõpuks oleks tarbija see, kes võidab," märkis ta.