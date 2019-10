Kohtla-Järvel ja Narvas jäi jalakäija auto alla

Jõhvis varastati tehnikat ja tööriistu

Vanemate ründaja viidi politseisse

Jalakäija ründas tuttavat autojuhti

25. oktoobril teatas 57aastane mees politseile, et ta sõitis Kohtla-Järvel autoga ning andis signaali tee peal kõndinud mehele. Viimane tegi väidetavalt sõiduki ukse lahti ja lõi sõidukijuhti. Praeguseks on teada, et mehed on omavahel tuttavad. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.