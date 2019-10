Näitlejast rahvasaadik tunneb end Toompeal isa Welshina ühest oma lemmiknäidendist

Tellijale

Oled praegu teel Tartusse, et taas − tea mitmendat korda − üles astuda Ken Kesey näidendis "Lendas üle käopesa" Randle McMurphyna. Kui ma oleks kollasem ajakirjanik, küsiks kohe midagi à la "Kas sul seal Toompeal on tsirkust või teatrit vähe?".

Need pole siiski võrreldavad asjad ja selliste võrdlustega tehakse ausatele kunstidele − nagu teater ja ka tsirkus seda on − liiga. Sama asi on jalgpallis, kui keegi viskab ennast pikali ja teeskleb vigastust ning publik kommenteerib: "Panso kooli parim näide." Mõistan, et tahetakse vaimukalt väljenduda, aga ma ütlen, et teater on midagi märgatavalt tõsisemat kui nägude tegemine ja hüplemine.