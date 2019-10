Sillamäe kutsub harrastusvõimlemise festivalile

"Sääraseid festivale korraldatakse igal aastal mitmel pool üle Eesti ning meil on hea meel, et nüüd on festival ka meile jõudnud," sõnas Sillamäe linnavalitsuse kultuuri ja spordi peaspetsialist Anton Dijev. "Linnavalitsus toetas korraldajaid meeleldi ning eraldas ürituse läbiviimiseks 1500 eurot. Ida-Virumaal on võimlemine heal tasemel. Sillamäel on loodud head tingimused võimlemisega tegelemiseks ning meie noored sportlased saavutavad üleriigilistel võistlustel häid kohti. Kahtlemata köidab see mastaapne spordiüritus paljusid ning ehk tuleb võimlemishuvilisi tänu sellele ka juurde."