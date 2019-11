Mait Vaik: "Luule sarnaneb ehk enim muusikaga"

Mait Vaik: "Teoloog Karl Barth on öelnud, et Jumal vastab meie palvetele enamasti küsimustega ja kuigi alati on midagi veel − ja kindlasti on −, siis on juba sedagi palju. Milline on olemise mõte üldse − hoolimata kõigest peaks see olema suur tänutunne olla. See on kirjeldamatu."

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik