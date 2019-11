Valgevene trio pühendab kontserdi Georg Otsale

Valgevene vokaalansambel The Russian Song on vene muusika parimatel traditsioonidel põhinev laulukollektiiv, kelle repertuaari kuuluvad kirikumuusika, kasakalaulud, vene rahvalaulud ja tänapäevased laulud ning vene romansid. Kollektiiv esitab ka Euroopa heliloojate klassikalisi teoseid. Ansambli kavasse kuuluvate muusikateoste mitmekesisus näitab eredalt kollektiivi laialdasi vokaalseid võimalusi. Tunnustust väärib kollektiivi iga liige: Valgevene Suure Teatri solist Janoch Nelepa (tenor), ooperi- ja kammerlaulja Dmitry Tunik (bass) ning kontsertmeister Mikalai Kastsyuchonak (bariton). Nad kõik on Valgevene riikliku muusikaakadeemia vilistlased. Kollektiiv on esinenud paljudel Euroopa kontserdilavadel, võites publiku ja meedia südamed. Elava muusika austajatele on iga nende kontsert suur sündmus.