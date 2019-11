Jõhvis jäeti eeldatav aasta isa pika ninaga

Põhjaranniku küsimusele, kas vastab tõele, et koalitsioon oli otsustanud talle aasta isa tiitli anda, vastas Romanovitš jaatavalt. "Fraktsiooni koosolekul mulle öeldi, et selline otsus on, et mulle tahetakse anda aasta isa tiitel. Mina oma kandidatuuri ise ei esitanud ega ennast kuidagi esile ei tõstnud, aga sain aru, et selline soov on," sõnas ta.

Ebameeldiv üllatus

Romanovitš teavitas rõõmusõnumist ka oma abikaasat ja kolme last. Kuid kui isadepäeva pidulikul tähistamisel võis Jõhvi kontserdimaja laval näha küll abivallavanem Aleksei Naumkinit pojaga kaerajaani tantsimas, siis Romanovitšit üritusel polnud. "Mind keegi ei kutsunud," põhjendas ta.

Mõned volikogu fraktsiooni liikmed siiski helistasid isadepäeval Romanovitšile ja õnnitlesid teda. Sel teisipäeval toimus aga fraktsiooni Jõhvi − Meie Kodu koosolek, kuhu volikogu liige Velli Naber tuli, lilled näpus, ning õnnitles Romanovitšit austava tiitli puhul.

See oli piinlik moment, tunnistas Naber päev hiljem Põhjarannikule.

Ütlesin, et kuidagi te peate oma vea parandama, inimese hinges on ikkagi väike haav sellest. Mina ootan ja kui midagi ei tule, siis tõstan jälle kisa. Velli Naber

"Jah, mina sain aru, et teda tunnustatakse. Pärast selgus, et temast ei saanudki aasta isa, aga mina viisin talle siiski lilled. Oli kummaline olukord, kui öeldi, et sellist juttu aasta isa tiitlist pole olnud. Aga tegelikult see fraktsioonis oli," rääkis Naber. "Seal kõlas tookord isegi küsimus, et oi, kas tal on kolm last."

Naberi sõnul sai tema aru, et Romanovitši tunnustamine on otsustatud. "Eks nad nüüd peavad selle tagantjärele tegema, ainult et ilma lavalise etenduseta. See oleks muidu ju inimese solvamine."

Naber tõi tagantjärele Romanovitšile lilled, et ebameeldivat olukorda natukenegi siluda. "Siis oldi hämmingus, et tõesti, kuidas nii juhtus. Mina ütlesin, et nüüd tuleb oma viga parandada."

Seda, mis vahepeal juhtus, et Romanovitš sellisel kummalisel kombel tiitlist ilma jäi, Naber öelda ei oska. "Vot mina ka sellest aru ei saa, mis siis juhtus. Kas oli kellegi apsakas või keegi tegi meelega midagi, seda ma ei tea. Mul on tunne, et isegi vallavanem kõiki asju ei tea."

Vallavanem Max Kaur vastas Põhjaranniku küsimusele Romanovitši kadunud aasta isa tiitli kohta, et ta ei oska seda kommenteerida.

Varem pole aasta isa valitud

Jõhvi kultuuri- ja huvikeskuse direktor Anne Uttendorf ütles, et Jõhvi pole varasematel aastatel kunagi aasta isa tiitlit välja andnud ja tema ei tea, et selline asi tänavu plaanis oleks olnud. Küll on antud tänukirju tublidele isadele, nii pälvisid ka seekord tunnustuse viis inimest. Samas ta tunnistas, et Romanovitši nimi käis läbi nende kandidaatide seast, keda vallavalitsuses kaaluti tänada.

Velli Naber ütles siiski, et Romanovitšile tiitli andmisega tekkinud segadus lubati ära parandada ning teda tagantjärele tunnustada. "Ütlesin, et kuidagi te peate oma vea parandama, inimese hinges on ikkagi väike haav sellest. Mina ootan ja kui midagi ei tule, siis tõstan jälle kisa. Mina seda asja nii ei jäta," rääkis Naber.

Romanovitš ei osanud arvata, miks selline ebameeldiv segadus tema ja aasta isa tiitliga juhtus. "Võib olla oli see juhus, nagu oli ilmselt juhus ka see, et Jõhvi põhikooli direktoril Liina Mihkelsonil tõsteti palka pärast seda, kui ta ei hääletanud viimasel istungil abivallavanem Aleksei Naumkini umbusaldamise poolt," sõnas ta. Koalitsiooni kuuluv Romanovitš hääletas koalitsioonist koos Tamara Põlevinaga tookord Naumkini umbusaldamise poolt. Umbusaldus kukkus napilt läbi, sest opositsiooni kuuluv Mihkelson jättis hääletamata.

Aleksei Naumkinilt ei õnnestunud Põhjarannikul tekkinud olukorra kohta kommentaari saada, sest telefonile ta kolmapäeval ei vastanud.