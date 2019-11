Uuenevas Narva linnuses saab peagi teravaid elamusi

Tellijale

Konvendihoone idatiiba ei pääsenud seni keegi peale muuseumitöötajate. Eelmisest talvest on see ehitajate päralt, et müürikäigud, võlvkeldrid ja galerii muutuksid külastajatele ligipääsetavaks. Idatiiba tulevad näituseruumid ja ürituste saalid; konvendihoone sisehoov muutub aga etenduste ja kontsertide paigaks. Loodav püsiekspositsioon keskendub piirijõe kaldal asuva linnuse sajanditepikkusele värvikale ajaloole.

Eelmisel neljapäeval said linnuses toimunud Põhja-Eesti turismikonverentsil osalejad väikese eelise ning nägid oma silmaga, kuhu maani on ehitustööd jõudnud. Selgus, et läinud suveks ehk turismi kõrghooajaks valmima pidanud näitusesaalid on sellest veel mõne kuu kaugusel.