KARMO KURVITS Kooli ülim eesmärk on õpetada heaks inimeseks olemist

Augusti alguses andsin ma Võru gümnaasiumis teatepulga üle. Olin töötanud seal kümme aastat ning selle kooli koos meeskonnaga loonud ja seda juhtinud. Tundus, et kümne aasta järel on õige aeg uuteks väljakutseteks ja muudatusteks. Ma arvan, et üks kool ja koolipere vajab mingi aja möödudes uut juhti. See hetk oli käes.