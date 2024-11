Novembris 150aastaseks saanud Narva eesti seltsi hingekirjas on liikmeid kaks korda rohkem kui seltsil vanust. Viimased viis aastat on hoidnud tüüri Kairi Johannes, kelle sõnul on kultuuriseltside mured sõltumata nende asukohast samasugused: liikmeskond vananeb ja noori peale ei tule. Samas on Narvas juurde tulnud neid, kes eesti asja ajavad.