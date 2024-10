ASEKANTSLER EDA SILBERG Enamik Ukraina põgenikke soovib jääda Eestisse

Lõimumispoliitikat ennast ta oluliselt mõjutanud ei ole. Küll aga on sõda kaasa toonud enneolematult suure põgenikevoo, millega me enne arvestada ei osanud. Meie õnn on see, et rakendasime kohanemisprogrammi uussisserändajatele juba aastast 2015. Meil olid kõik need meetmed olemas, mida, tõsi, tuli küll kohendada ja natuke muuta seadusandlust. Aga üldjoontes võib öelda, et meie lõimumispoliitika on toetanud ukrainlaste kohanemist.