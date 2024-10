Slaavi põhikooli direktor Svetlana Vladimirova muutusi ei pelga

Kohtla-Järve slaavi põhikooli direktor Svetlana Vladimirova plaanis Ahtme gümnaasiumi lõpetades ärinaiseks hakata, saatuse tahtel aga sai temast matemaatika-, infotehnoloogia- ja füüsikaõpetaja. Nüüdseks on ta karjääriredelil kõrgele tõusnud ja juhtinud erinevate koolide kollektiive üle kümne aasta. Ta ei kahetse, et saatusesõrm ta ligi veerand sajandit tagasi kooli tööle tõi, kinnitades, et koolidirektori töö on sama põnev ja vastutusrikas kui mõnel ettevõtte juhil.