AJUTEADLANE JAAN ARU Tehisaru peaks toetama pärisaru, mitte seda rumalamaks tegema

Jaan Aru pole nõus arvamusega, et tehnoloogia on alati kasulik ja lapsed peaksid sellega võimalikult varakult kokku puutuma. Kõik sõltub sellest, kuidas tehnoloogia suhestub sellega, mis on ajus.

"Kui keegi räägib, et mida varem puutub laps kokku nutiseadmega, seda parem, siis tooge talle lihtne näide. Mootorsaag on fantastiline tehnoloogia, aga kõigile on selge, et me ei anna seda viieaastase kätte. Igal tehnoloogial on oma sobiv aeg ja ei ole nii, et mida varem anname kätte mootorsae, seda paremaks mootorsae kasutajaks inimene saab. Samamoodi võime mõelda nutiseadmetest."