PÕLISNARVAKAS SILVIA ILMENSKAJA Kusagil pole parem

Pensionipõlves on Silvia Ilmenskaja saanud pühenduda oma südameasjale − kodu-uurimisele. Oma tööelus pidas ta mitu ametit: lihatehnoloogiks õppinud naine on töötanud Narva lihakombinaadis, restaureerimises, pangas, hooneregistris ning Narva linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ametis. Ta on juhtinud Narva eesti seltsi ja oli Narva eesti maja viimane tegevjuht.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik