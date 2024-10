Ida-Viru aasta õppejõul Argo Soolepil on seljataga kirev karjäär ajalehest vangla ja kiirabini. "Praegust tööd naudin kõige rohkem"

Tööelus mitu järsku kannapööret teinud Argo Soolep tunneb, et on jõudnud tervishoiu õppejõuna punkti, kus ta on tõepoolest oma õigel kohal. Nädal tagasi võttis ta vastu Ida-Virumaa aasta õppejõu auhinna. Õpetajate päeval osaleb ta aasta õpetaja galal, kus püüab üleriigilist laureaaditiitlit, adudes, et ka esikolmikusse saamine on kõva sõna.