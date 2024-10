Mees, kes tõi Ida-Virumaale esimesed Hollywoodi võtted

Kuigi "Agentuuri" filmimist varjas suur saladuseloor, pole saladus, et see tõi Eestisse tipptegijad Hollywoodist. Näiteks lööb Paramounti spioonipõneviku peaosas kaasa Hollywoodi staar Michael Fassbender, sarja üks produtsentidest on George Clooney ja kahe esimese osa režissöör Joe Wright, kes on lavastanud näiteks filmid "Uhkus ja eelarvamus" ning "Süngeim tund". Kuidas "Agentuuri" võtted Ida-Virumaal läksid?