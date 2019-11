Tammiku sõpruskond on segaansamblis laulnud juba 20 aastat

Alustanud kümnest inimesest, on enamik ka praegu ansambli ridades. "Me oleme ennekõike suur sõpruskond," ütles Heli Vähk, kes on kogu selle aja kollektiivi asju ajanud. Aastate jooksul on lauldud kaheksas riigis ning võidetud kõikjal publiku südameid.