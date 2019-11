Margit Kurvits: "On olnud palju kliente, kes on tulnud kiitma ja ütlema, et fotoseanss tõstis nende enesehinnangut, et nad näevad pildi peal nii head välja, et see koguni muutis nende elu. Minu mõistes on tegu väikese panusega maailma paremaks muutmisel."

FOTO: Margit Kurvits