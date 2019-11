Tellijale

Aadressil Rakvere 4 asuva, ligikaudu 5800 ruutmeetri suuruse kinnistu omanik Roman Villo teatas juba kevadel vallavalitsusele, et 12. augustil saab läbi mänguväljakualuse maa tasuta kasutamise leping, mis kestis kümme aastat. Ta tegi vallale ettepaneku kogu kinnistu ära osta.

Sellest ajast kestnud läbirääkimistel on ta vähendanud müügihinda esialgu soovitud 180 000 eurolt 125 000 eurole, ent volikogu pole kahel istungil, kus see küsimus on päevakorras olnud, ostuks nõusolekut andnud.