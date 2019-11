Kiikla jõulumemmed kutsuvad lustima

Rahvamaja juhataja Ruth Linnardi sõnul on ettevalmistused täies hoos ja osa rahvamajast − fuajee ja teine korrus − muutub lähipäevil muinasjutuliseks jõulumaaks.

"Me ei taha seda ainult endale hoida, vaid oleme avatud ka külalistele. Hakatuseks näitame Kristjan Kundla tehtud videot, kus selgub, miks jõuluvana on kodust ära läinud ja kuhu ta õieti läks. Seejärel jagame grupid kaheks, järgemööda lüüakse kaasa muinasjututelgis, käsitöönurgas ja kööginurgas. Kaasalöömine tähendab tõepoolest koostegemist: ka muinasjututelgis ei loeta üksnes juttu ette, vaid kõik saavad tegelastena osaleda. Käsitöönurgas pakume mitmesuguseid tegevusi looduslike materjalidega; see, mida kööginurgas teha saab, jäägu üllatuseks − igatahes mitte piparkooke."