Ivi Rausi tänab albumiga Uno Naissood

Ivi Rausi ütleb, et album "Aitäh, Uno Naissoo!" on kolmas album Eesti paremaid džässautoreid tutvustavast sarjast, kus nende looming kõlab uues kuues.

Mullu kevadel ilmus tal koos Liina Saare ja Helin-Mari Arderiga "Aitäh, Valter Ojakäär!" ja mullu novembris "Aitäh, Kustas Kikerpuu!", kus on kaastegev Tiit Born.

Uuel albumil "Aitäh, Uno Naissoo!" laulab koos Rausiga Laura Põldvere. Plaadil musitseerivad Raun Juurikas klahvpillidel, Ahto Abner trummidel, Peedu Kass kitarril ja kontrabassil, Ara Jaraljan kontrabassil ning Jaan Jaanson kitarril.

Album "Aitäh, Uno Naissoo!" toob kuulajateni helilooja paremad palad uues kõlapildis. Siit leiab nii meditatiivset vaikust, klassikalist džässballaadi, vana kooli svingi kui ka mõnusalt psühhedeelset gruuvi kerges improvisatsioonilises kastmes. Salvestuste helikujunduse au kuulub Peeter Salmelale.

Albumilt leiab laulud "Iial ei muutu võõraiks me", "Meditatsioon", "Taevas kõliseb tähti", "Unistaja metsateel", "Must mees", "Märtsis algas mai", "Sügisromanss", "Päeva lõpp", "Su aknast näen" ja "Ühe suve muinaslood".

"Kõik lood on saanud uue, värske kuue: seaded oleme teinud koos muusikutega ise. Lugude valik sündis nii, et mina valisin oma lood, Laura omad ning siis arutasime, mida võtta ja mida jätta. Tuleb väga lahe plaat, mida on tore just jõuludeks kinkida," kinnitab Rausi.

Rausi lemmiklood plaadil on "Märtsis algas mai", sest tema ja Laura versioon sellest tuntud loost on varasematest hoopis teistsugune, funk'ilik ja soulilik, ning "Unistaja metsateel", mille omal ajal laulis kantrilikus võtmes tuntuks Tarmo Pihlap. Rausit kõnetavad ka laulu sõnad, mille autor on Heldur Karmo.

Rausi ja Põldvere koostöö sai alguse juba aastal 2012. Kahe lauljatari teed ristusid Eesti muusika- ja teatriakadeemias. Omavaheline hea klapp, hea huumor ja armastus improvisatsiooni vastu panid aluse koostööle, mis on viinud duo põnevate improprojektidega ka Eestist väljapoole. Koos on esinetud Brüsselis, Soomes, Hollandis jt paikades. On tehtud koostööd Eesti Kontserdiga ja lauldud lausa suurte ekskavaatorite vahel Eesti maanteemuuseumis.

Uno Naissoo (1928-1980) oli üks säravamaid heliloojaid, kes on kirjutanud suurepärast džässmuusikat ja ka oma ajastu kohaselt külluslikku estraadimuusikat.

Albumile "Aitäh, Uno Naissoo!" saab hoogu anda ka Hooandja keskkonnas https://www.hooandja.ee/projekt/uno-naissoo-lauludega-plaadi-valja-andmine, kus on eesmärgiks koguda 2900 eurot. Kes annetab sinna näiteks 15 eurot, saab tänutäheks albumi, aga kes lausa 500 eurot või rohkem, saab 5 plaati ja suisa muusikalise tervituse duolt − juhul, kui ta asub Tallinna piires.