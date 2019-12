Kiviõli lapsed lähevad neljapäeva hommikul direktorile toetust avaldama

"Meie hinnangul ei ole direktor midagi valesti teinud ning me ei tunne kuidagi, et meile oleks tehtud poliitilist propagandat," ütles kooli abiturient Andero Eiche, kelle sõnul otsustati üskmeelselt, et kaasa tulevad gümnasistid ja põhikooli vanema astme lapsed, kellele vanemad on osalemiseks loa andnud.

Ürituse korraldaja Getter-Sanda Lipp avaldas kahetsust, et nende korraldatud klubiõhtu, kus tegusad noored said kokku, veetsid aega, ajasid juttu ja mängisid mänge, on toonud kaasa sellised süüdistused. Ta kinnitas, et direktori seotud üritusega oli vaid loa andmine kooli ruumide kasutamiseks.

Heidi Uustalule avaldas sotsiaalmeedias toetust ka Intergratsiooni Sihtasutuse juhataja ja haridus- ja teaduministeeriumi endine üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar, kes kirjutas: "Ma ei tea, kes pidas kuskil mingit koosolekut.. aga ma tean, et Heidi Uustalu on väga hooliv inimene ning tark ja ülimalt pädev koolijuht.. kui töötasin ministeeriumis, oli Heidi üks neist koolijuhtidest, kellele võisin 24/7 helistada ja nõu küsida, mõtteid ja ideid arutada.. teadsin, et saan sealt ausa ja põhjaliku tagasiside.. käisin Kiviõli koolis mõne nädala eest - käisin tundides, arutasime õpetajate ja juhtkonnaga, et kuidas koostööd saame teha ja kuidas vene kodukeelega õpilasi ja nende vanemaid seal koolis toetada.. sain taas pildi avaramaks ja sõitsin koju sooja tundega, et kuigi kool seisab uute väljakutsete ees, töötavad seal suure sûdamega targad inimesed, kes hoolivad kõigist noortest.. me ei tohi siin ühiskonnas käituda inimestega hoolimatult - mina tunnen hetkel küll suurt ülekohut.. Loodan, et kompetentsus ja õiglus pääseb võidule ja kui keegi tegigi kuskil väikse apsaka ei ole see küll piisav põhjus, et üks hoole ja vaevaga üles ehitatud kool juhita jätta, et üks pûhendunud ja tark koolijuht üle parda visata. Nii ei tohi! Heidi, pea vastu!"