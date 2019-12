Tellijale

Narva linnavalitsus on volikogule ette valmistanud eelnõu, mille vastuvõtmise järel antakse sõja ajal hävitatud linna makett tasuta üle Narva muuseumile. Üleantava vara bilansiline maksumus on 27 560,75 eurot.

Üks üleandmise tingimus on see, et muuseum peab volikogult nõusolekut küsima, kui otsustab maketi tulevikus samuti kellelegi edasi anda.