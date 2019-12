Tellijale

Vaatasin filmi "Bõk" kodus ja tavaliselt mul ei õnnestu nõnda ühtegi filmi pausideta vaadata. Teie filmi vaatasin aga katkestuseta. Lugesin ka filmi arvustusi: tuuakse esile selle õigesti tempereeritud rütmi ning pakutakse välja, et see on seotud teie eelneva balletikarjääri ja/või sellega, et tegelete ka heliloominguga.