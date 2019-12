"Väike laul suurele lavale" tõi kontserdimajja täissaali

"Enne kontserti oli ärevus sees kõigil, nii noortel kui ka juba kogenud juhendajatel. Vaid mõned minutid enne kontserdi algust kogunesime kontserdimaja green room´i, tegime energiaringi, kuulsime viimaseid julgustavaid lauseid ning astusime enesekindlalt lavale teadmisega, et oleme nii palju vaeva näinud just selle õhtu nimel ja kaotada pole enam midagi.

Kontserdi meeleolu oli südamlik ja rahva poolt oli tunda siirast kaasaelamist. Laval olles on küll valgustid nii eredad, et publikut on vaevu näha, kuid see energia ja emotsioon, mis kuulajatest õhkus, oli nii tugev, et jõudis pimestatusele vaatamata meie hinge," räägib Helen Kärt Käbin, kes mängib kooli noorteorkestris klaverit ja esines kontserdil ka omaloomingulise lauluga "Miski jääb lõpuni puudu" Doris Kareva sõnadele.