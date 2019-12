Tellijale

Narva keeltelütseumis õppiv Kuzmina rääkis, et kirja kirjutamist Greta Thunbergile võttis ta esialgu naljana, kui arutas koos oma õpetajaga essee kirjutamise ideid. "Ma ise ei võtnud seda alguses tõsiselt, aga õpetaja arvas, et see on hea mõte," rääkis ta.