VIDEO Jõhvi keskväljakul on esmakordselt neli päeva kestev jõululaat

Laada peakorraldaja Jõhvi huvikeskuse direktor Anne Uttendorf sõnas, et jõululaada idee on Jõhvis mitmeid aastaid päevakorral olnud ja mõnel korral on see ka seltsimajas toimunud. "Sel aastal otsustasime tuua jõululaada keskväljakule, et kesklinnas oleks rohkem jõulumeeleolu ja pakkuda inimestele võimalust osta kingitusteks asju, mida poodidest tavaliselt ei leia," ütles ta.