Tuulegeneraatorite tehase rajamine Kohtla-Järvel ei ole veel otsustatud

Kohtla-Järve volikogu esimees Riina Ivanova kinnitas meedias nädalavahetusel, et tööstusparki kerkib järgmisel aastal tuulegeneraatorite tehas. Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse juhi Teet Kuusmiku sõnul on nad tõesti pidanud läbirääkimisi välisinvestoriga, kellel selline huvi on, kuid protsess on alles ettevalmistusjärgus, mistõttu suhtub ta sellesse mõõduka optimismiga.