Hendrik Agur: Jõhvi kontserdimaja klaver on oma aja ära elanud

Ja veel väikesest tehnilisest murest. Jõhvi kontserdimajal on ju vormiliselt väärikas kontsertklaver Steinway & Sons, mis peaks rahuldama ka kõige nõudlikuma pianisti ja kuulaja kriteeriumid. Tuleb aga tunnistada, et klaver on oma aja ära elanud ja ehkki ta on ju hääles, ei ole tal enam kõlajõudu, mis paneks maja helisema. Klahvid vajuvad pehmelt alla ja tunda on, et pilli pensioniiga on saabunud. Ja vabandust, ka sound on üsna "panniks" moondunud. Piano registris veel kannab, aga juba forte'sse tüürides läheb asi käest. Pill on oma aja ära elanud ja küllap kestaks harjutuspillina veel aastakümneidki, kuid väärikas kontserdisaal vajab korralikku klaverit ja siin ei tohiks olla vaidluseks kohta, aamen!