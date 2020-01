Marek Sammul – hingelt looduskaitsja, missioonilt õpetaja

Kui rääkida kolledži põhitegevusest, siis omal ajal loodi see õpetajate koolitamiseks. Kas kolledž jääb oma juurte juurde ka edaspidi?

Jah, uute õpetajate järele on selge vajadus. Olukord on selles mõttes huvitav, natukene isegi kahetsusväärne, et ülikoolid on valmis rohkem õpetajaid õpetama ja noored tahavad juba tulla õpetajaks − õpetajaameti maine on nii palju kasvanud, et konkursid on suured. Mida ei ole, on riiklik tellimus. Nii et kui me küsime, miks ei tule noori õpetajaid, siis ei ole vaja ülikooli poole vaadata.

Üks suund, mis võiks Narvas kindlasti kasvada, on vene keele õpe. Mis oleks Eestis veel parem koht vene keele õppimiseks ja õpetamiseks kui Narva? Siin on sobiv keskkond, meil on suurepärane õpetajaskond, väga tugev teadusrühm.

Vajadus vene keele oskuse järele kasvab kogu aeg, on see siis õpetajaskonna hulgas, kes vajab täienduskoolitust, või ka ettevõtetes, kellel on vaja Venemaaga äri ajada.

Nii et ameeriklaste ja prantslaste kõrval, kes käivad juba aastaid Narva kolledžis vene keele suveülikoolis, võiks seda rohkem ka Eesti inimestele pakkuda?

Kindlasti. See on suund, kus meil on arendusvajadust ja -võimekust. Aga see ei peaks tulema teiste arvelt − teised suunad vajavad samamoodi arendamist.

Hirmsasti tahaks jõuda aega, kus me ei pea enam Eestist tulnud gümnaasiumilõpetajatele eesti keelt õpetama. Sinna läheb meil praegu hullumeelselt palju jaksu. Me teeme seda tööd, mis on põhikoolides ja gümnaasiumides tehtud kas halvasti või jäänud tegemata.

Võime unistada, et viie aasta pärast oskavad kõik gümnaasiumilõpetajad korralikult eesti keelt, aga see ei sõltu jällegi meist. Lahendused on olemas, aga takistuseks on jäärapäised olukorrad, kus valest erakonnast esitatud eelnõu ei saa mingil juhul vastu võtta.

Haridus- ja teadusminister ütles meie augustikuisel õpetajate konverentsil, et probleem pole selles, nagu meil oleks puudu eesti keelt oskavatest klassiõpetajatest − ülikoolides õpetatakse neid erialasid ainult eesti keeles. Meil on enam-vähem olemas võimekus, et kas või järgmisest aastast avada kõik esimesed klassid eestikeelsena. Õpetajate hulga taha ei tohiks see jääda, pluss meil on valmidus õpetada rohkem.

Eestikeelsele ühtluskoolile üleminek alates 1. klassist on poliitiline otsus.

Ei pea minema üle puhtalt eestikeelsele õppele − keelekümblusmeetod on end väga hästi õigustanud ja pole otsest takistust, miks me ei võiks seda laiemalt rakendada. Aga me peame jõudma selleni, et meil läheb eesti keele õpe vene koolides õigesse järjekorda, kus me alustame ikkagi noorelt ja siis õpime järjest juurde. Mitte nii, et õpime alguses vene keeles ja siis järsku peame eesti keelt gümnaasiumis oskama.