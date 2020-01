Jõhvi kunstikooli õpilased olid edukad kunstikonkursil Hiinas

Õpetaja Aira Rautso õpilane Anastassia Pavlenko pälvis näitusel värvilise linoollõikega "Rütmika" kuldmedali ja õpetaja Irina Baleva-Stüfi õpilane Evelina Seimar tušijoonistusega "Kull" pronksi. Diplomid pälvisid Ksenja Kaširova (A. Rautso) ning Jannika Korolkova ja Konstantin Zaitsev, kes on mõlemad I. Baleva-Stüfi õpilased.

Praegu Jõhvi gümnaasiumi 10. klassis õppiv Anastassia Pavlenko, kes lõpetas Jõhvi kunstikooli juba tunamullu, ütles, et säärane tunnustus tuli talle suure üllatusena. Töö, millega ta konkursil osales, oli osa tema kunstikooli lõputööst, mis koosnes neljast linoollõikest. Neiu ei tea veel, kas ta pärast gümnaasiumi suundub kõrgkooli disaini õppima, aga praegu tegeleb ta custom-tehnikaga, kus maalitakse kangale. Ta sõnas, et kunst on siiani suur osa tema elust.