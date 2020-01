Randalude perekond esines esimest korda üheskoos Jõhvis

Tellijale

Kontserdi ajal jõudsin mõelda, et naljatan intervjuus, et kontserdi kompositsioon meenutab Mozarti muna (Mozartkugel), mis on samal ajal kui Kinder Suprise, kus sees on Kristjani teos "Inner Asylum" / "Sisemine turvapaik" vioolale, klaverile ja kammerorkestrile. Aga selle kujundi rikkus see, et kontserdi lõpus kõlas lisapalana virtuoosne lugu klaverile neljal käel ning vioolale ja orkestrile "Igaühel oma klaver ja orkester", mis oli tõlgendus loost "Igaühel oma pill".