Abiellumine Jõhvi vallamaja saalis kallineb kaks korda

Kui eelmisel aastal tuli abiellujatel maksta lisaks riigilõivule saali kasutamise eest 50 eurot, siis alates alanud aasta veebruarist 100 eurot. Võrreldes 2018. aastaga, mil saali kasutamine maksis 35 eurot, on see kulu abiellujate eelarves kasvanud ligemale kolm korda.

Jõhvi vallavanema Max Kauri sõnu tõstis vallavalitsus raekoja saali kasutamise tasu perekonnaseisuameti taotluse alusel. "Tasu tõstmisel lähtusime teiste omavalitsuste kogemusest. Näiteks Tallinnas, Tartus ja Rakveres on hinnatase tunduvalt kõrgem. Samas ei muutu midagi nendele, kes ei kasuta saali puhkepäeval ning kes sõlmivad abielu argipäeval raekoja väikeses saalis. Puhkepäevadel peavad aga töötajad välja tulema ning see on selgelt lisakulu," selgitas ta.