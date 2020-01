Peeter Laul: "Tundub, et olen leidnud endale sobiva viisi, kuidas Beethovenit esitada. Teda on ikka huvitav mängida ja kogu aeg peab mõtlema, sest alati toimub ses muusikas midagi ootamatut. Tegu on üldse kõige intellektuaalsema, targema heliloojaga ilmas. Ta ei kirjutanud ühtegi nooti ilma mõtteta. Ta on alati erinev ja suudab kogu aeg üllatada."

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik