"Sel aastal on kõige suurem küsimärk see, mida selga panna," tõdes võistluste korraldaja Meelis Rätsep, kelle sõnul ei ole võistlus veel kunagi nii soojades tingimustes toimunud. See tähendab, et liikumiseks tuleb valida õhemad riided, et üleliia palav ei hakkaks, aga samas panevad üleväsimus ja pikad ooteajad kindlasti külmetama. "Meil on olnud lumevaeseid aastaid, mil suuskadega pole saanud minna. Aastaid, mis on olnud porised ja vihmased. Aga sellist, kus ilm on umbes sama soe kui jaanipäeval ja kõik on roheline, ei ole olnud," ütles ta.