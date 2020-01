Tellijale

Esmajärjekorras on tarvis teha Rahu tänaval paikneva vana viadukti kallihinnaline rekonstrueerimine. See viadukt läbis kapitaalremondi viimati 2000. aastate alguses. Narva linnamajandusameti direktor Jelena Skulatšova andis teada, et tööde esialgne oletatav maksumus on 1,25 miljonit eurot.