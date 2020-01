Iisaku muuseum paneb elanike abiga kokku pulmanäitust

"Kuigi üleskutse on värske, on esimesed sellele juba reageerinud. Oleme saanud lugusid, kuidas salaja kirikusse laulatama mindi või pruut linttraktoriga laulatusele sõitis," rääkis Iisaku kihelkonna muuseumi direktor Marika Oolberg.

"Pole tähtis, mis ajast need on, peaasi, et saaks kokku toredate lugudega kollektsiooni. Näiteks tänapäevane lugu on Alutaguse vallast pärit noortest, kes said mujal kokku ja on nõus ka oma riided näitusele andma."