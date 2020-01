Kohtla-Järve noored kunstnikud kujutasid elu vee ääres

Kohtla-Järve kunstide kooli õpetaja Olga Žarkova sõnul on see konkurss neile huvi pakkunud algusest peale ning kohtlajärvelased on sellest osa võtnud igal aastal.

"Tänavu lõime me õpilaste arvu rekordi: etteantud teemal arutles ja joonistas peaaegu kogu meie kool. On ilmne, et see teema on kõikidele mere ääres elavatele noortele südamelähedane. Festivali tulemused näitavad, et noored oskavad looduse ilu nautida, kuid märkavad ka probleeme ning muretsevad looma- ja taimeriigi pärast. Kõik see leidis kajastust nende joonistustes," rääkis Žarkova.