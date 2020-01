172 laenutusega on Ida-Virumaa raamatukogude mulluse laenutuste edetabeli tipus Eha Veemi raamat "Postkast nr 4" ja 157 laenutusega Aliis Jõe "…kes pole kunagi söönud homaari". Kuna mõlemad raamatud on ilmunud Eesti tippkirjastuses − vastavalt Tänapäevas ja Varrakus −, võib tunnistada, et nood jagavad biiti.