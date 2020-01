Pakkuge välja, kes võiks olla Ida-Virumaa aasta tegija

Aasta tegija 2018 tiitli pälvisid Madis Olt ja Janek Maar, keda tunnustati Kiviõli seikluskeskuse rajamise eest. See keskus on rikastanud siinset elukeskkonda, toonud maakonda külalisi ja loonud positiivset mainet. 2018 juunis avasid Kiviõli mäe jalamil 17 aastat seikluskeskust arendanud Olt ja Maar kogu pere elamuskeskuse, mis on toonud Ida-Virumaale rohkem uusi turiste ka suvisel ajal. Kiviõli seikluskeskusest on saanud Ida-Virumaa menukas läänevärav.