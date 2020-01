Festival "Meid sidus muusika" tõi kokku 80 esitajat ja täissaali

Festivalist "Meid sidus muusika" osavõtjad võivad esitada igasugust muusikat: tänapäeva heliloojate teoseid, klassikat ja omaloomingut. Võimalik, et just tänu sellele pole huvi konkursi vastu hääbunud, paljudele algajatele muusikutele aga saab jaanuarikuisest kohtumisest nende muusikalise karjääri algus. Mõni neist oli aja jooksul juba nii palju arenenud, et tõi publiku ja žürii ette oma kasvandikud, näiteks Kirill Pavlov.