Tarmo Valgepea loobus Kiviõli 1. keskkooli direktori kohast

Tarmo Valgepea kiri Lüganuse vallavanemale

Põhjuseks on eskaleeritud vastuseis minu isikule, mind tundmata või teadlikult minu sisulist tööd Ida Virumaa kahes koolis ignoreerides. Eriti häirivaks ja ohtlikuks pean aga agressiivset käitumist, mis on toimunud eirates Eesti riigis kehtivaid seadusi, mille alusel koolidirektorit valitakse, kasutades loosungeid ja manipulatsiooni, millesse kooli õpetajad on lubanud ka alaealisi õpilasi. Kooli õpetajad, kes on tööle võetud näitamaks noortele muuhulgas eetilist ja kõlbelist eeskuju on sekkunud kohalikku poliitikasse, mille koht ei ole koolis (v.a. ajaloo või ühiskonnõpetuse tunnis). Eesti koolis peab arendama inimlikke väärtusi, muuhulgas nagu lugupidamine ja austus inimese vastu, väärikuse austamist, nii tuleb suhtuda ka seaduslikult valitud volinikesse ja ametisse pandud ametiisikutesse. Need on demokraatliku õigusriigi alused, loosungitega, solvangutega ja seadusi austamata, ehitatakse üles teistmoodi riiki, sarnast, milles me kord juba olime.